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طبيب يكشف أولى علامات الخرف

21 شباط / فبراير 2021 08:20

طبيب يكشف أولى علامات الخرف
طبيب يكشف أولى علامات الخرف

كشف الدكتور فيكتور شاخنوفيتش، أخصائي طب الأعصاب، أولى علامات الخرف.

ويشير الأخصائي في حديث تلفزيوني، إلى أن هذا المرض مرتبط بانخفاض مرونة جدران الأوعية الدموية، لذلك يجب الاهتمام بحالتها دائما.

ويقول، "ما هي المرونة. المرونة هي معرفة مستوى الكوليسترول ومستوى لزوجة الدم، وكذلك التمثيل الغذائي للدهون ودرجة تخثر الدم لدى الشخص. هذه التحاليل تجرى في جميع المختبرات. وعند اكتشاف تغيرات ما، يجب مراجعة طبيب الأعصاب، الذي عليه تشخيص السبب". ويضيف، هذه التحاليل يجب إجراؤها في عمر 35-40 سنة.

وكشف الدكتور شاخنوفيتش، العوامل التي يجب الانتباه لها وهي عدم استقرار مستوى ضغط الدم، والنسيان، إذا كان الشخص لا يستطيع أن يتذكر أين وضع الشيء المطلوب.

وعلاوة على هذا، اتضح أن الزهايمر والخرف، هما مرضان مختلفان. مرض الزهايمر، وراثي، والمسؤول عنه جين ينتقل وراثيا. ويضيف، حتى الآن لا يوجد بلد في العالم تمكّن من ابتكار طريقة للوقاية منه.

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