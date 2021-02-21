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إعادة فتح معبر الكرامة وجسر الملك حسين اليوم الأحد

21 شباط / فبراير 2021 08:25

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الأردنية فتح معبر الكرامة - جسر الملك حسين-أمام حركة المسافرين القادمين والمغادرين يوم غدٍ الأحد، وحتى إشعار آخر.

ووفقا لما أعلنته الإدارة العامة للمعابر والحدود، فإن فتح معبر الكرامة-الملك حسين-سيكون على النحو التالي:

- قدوم المسافرين باتجاه المملكة يحتاج الى حجز مسبق على منصة get_way وفحص pcr قبل 72 ساعة.

- مغادرة المسافرين باتجاه الضفة الغربية من حملة هويات الضفة الغربية فقط.

وأفادت الإدارة العامة للمعابر والحدود، في بيان لها، بأنه يسمح للمسافرين القادمين للأردن والذين تسنى لهم الحجز مسبقاً على المنصة يوم القدوم أو ما قبله بالقدوم للمملكة علماً بأن العدد المسموح به بالقدوم ٣٠٠ مسافر يومياً باستثناء الترانزيت والحالات الانسانية والصادر بها موافقة من قبل وزارة الداخلية الأردنية.

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