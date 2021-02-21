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رصد تفش لنوع شديد العدوى من إنفلونزا الطيور في هولندا

21 شباط / فبراير 2021 08:30

رصد تفش لنوع شديد العدوى من إنفلونزا الطيور في هولندا
رصد تفش لنوع شديد العدوى من إنفلونزا الطيور في هولندا

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم السبت، عن رصدها بؤرة لتفشي إنفلونزا الطيور في مدينة سينت-أودينرود بمحافظة برابانت الشمالية.

وذكرت وزارة الزراعة، في بيان، أن التفشي تم تسجيله في مزرعة للدواجن، مرجحة أن تكون سلالة إنفلونزا الطيورالمكتشفة من النوع شديد العدوى.

وقالت الوزارة إن المزرعة التي تفشى فيها الفيروس تحتضن 35 ألف دجاجة، مشيرا إلى أن هناك مزرعتي دواجن على بعد كيلومتر واحد، ويبلغ عدد الدجاج في الأولى حوالي 50 ألفا، وفي الثانية 47 ألفا.

وأفادت بأنه سيتم إتلاف كل الدجاج في هذه المنشآت الـ3 بهدف منع انتشار الفيروس، مع الحظر على نقل الدجاج والبيض في دائرة قطرها 10 كيلومترات حول مصنع الطيور في سينت-أودينرود.

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