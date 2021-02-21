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طبيبة مصرية تحذر من إضافة الشاي والكاكاو إلى الحليب

21 شباط / فبراير 2021 08:35

طبيبة مصرية تحذر من إضافة الشاي والكاكاو إلى الحليب
طبيبة مصرية تحذر من إضافة الشاي والكاكاو إلى الحليب

حذرت طبيبة مصرية من إضافة الشاي أو الكاكاو إلى الحليب، بسبب تأثيرها الضار عند خلطها، على الصحة.

وقالت الدكتورة منال عز الدين، خبيرة الصناعات الغذائية، في مداخلة للتلفزيون المصري، إن إضافة الكاكاو أو الشاي إلىالحليب، يكون ضارا على الحليب ولا يستفيد الجسم منه.

هل شرب الكثير من الحليب يضر بالجسم؟

وأضافت عز الدين أن الأبحاث العلمية تقول إن الشاي يحتوي على حامض يرسب الكالسيوم والدهون، وبالتالي لا يستفيد الجسم من الحليب كمصدر للكالسيوم، اما الكاكاو فإنه يحتوي على مواد تتحد مع الكالسيوم وتشكل مواد تكون حصوات على الكلى.

وأشارت الطبيبة المصرية إلى أن هذه التفاعلات موجودة أيضا في حالة إضافة الفراولة، الجوافة، برتقال، أو مانجو للحليب، أما الموز فإن إضافته يحافظ على القيمة الغذائية للحليب، وكذا الأمر بالنسبة إلى البن وليست القهوة السريعة الإعداد أو التحضير.

وتابعت: "دور الحليب هو تقوية العظام والأسنان ومصدر للطاقة ومقوي للمناعة، وما يميز الحليب الطبيعي عن غيره هو أنه يحتوي على نسبة الكالسيوم لازمة لبناء صحة العظام والأسنان بشكل يفوق أي ألبان أخرى، بالإضافة إلى أن كوب الحليب الطبيعي يمنح الجسم نحو 8 غرامات دهن".

وأوضحت: "آخر 10 سنوات انتشرت منتجات الألبان الخالية الدسم مثل الحليب والزبادي، وهو ما أدى إلى زيادة انتشار هشاشة العظام، لأن الحليب الطبيعي يحتوي على فيتامين دي وفيتامين أد ونسبة دهون تجعل الجسم قادرًا على الاستفادة من هذه الفيتامينات".

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