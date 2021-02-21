ظهور وحش يثير الرعب في سنغافورة

ظهر وحش غريب وكأنه من عصور ما قبل التاريخ ما أثار الرعب في قلوب السكان في سنغافورة.

وقالت مواطنة اسكتلندية تعيش في المنطقة إنها عثرت على المخلوق الغريب، على الأقل بالنسبة إلى سكان المنطقة، على ضفاف بحيرة ماكريتشي في سنغافورة.

وأضافت كارين لينغوي، البالغة من العمر 31 عاما، إن المخلوق الغريب بدا وكأنه من عصور ما قبل التاريخ.

غير أنه لاحقا، اتضح أن المخلوق الغريب ما هو إلا "سمكة تمساح"، موطنها الأصلي في جنوب الولايات المتحدة، أي أنه عثر على هذه السمكة الوحش على بعد 16 ألف كيلومتر عن موطنها الأصلي.

والمعروف عن السمكة الوحش أو السمكة التمساح أنها مفترس رئيسي وتنتج بيضا ساما، ويمكن أن يكون لإطلاق مثل هذا النوع من الأسماك الغازية في البرية تأثير كارثي على النظم البيئية.

وفي بيان مشترك، قالت وكالة المياه في المدينة ومجلس الحدائق الوطنية في سنغافورة إن المخلوق العجيب كان من فصيلة التمساح.. "تمساح غار".

وقد أُطلق على هذا النوع من الأسماك التماسيح اسم "الحفرية الحية" لأنه يمكن إرجاع جزء كبير من تكوينها البيولوجي إلى أسلافه الأوائل، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

بالنسبة لكيفية وصول المخلوق إلى سنغافورة، يمكن للسلطات فقط أن تفترض أنه تم الاحتفاظ به كحيوان أليف قبل أن يطلق سراحه بمجرد أن يصبح كبيرا جدا.

وفقا لوسائل الإعلام المحلية، يمكن شراء صغار التمساح من تجار الأسماك المحليين عندما يبلغ طولهم 8 بوصات.

يشار إلى أنه بموجب القوانين، فإن السلطات في سنغافورة تعاقب من يطلقون الحيوانات في البحيرات والممرات المائية بغرامة تصل إلى 1600 جنيه إسترليني.