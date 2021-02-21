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حماس: أجواء الحريات يجب أن تشمل كل مناطق الانتخابات

21 شباط / فبراير 2021 08:52

غزة – الرأي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن توفير الحريات الكاملة والمناخات اللازمة للانتخابات، خطوة مهمة على طريق انجاز انتخابات تعبر بكل صدق عن إرادة شعبنا الفلسطيني.

وأضاف قاسم في تصريح مساء أمس السبت، أن أجواء الحريات يجب أن تشمل كل المناطق التي ستجري فيها الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد على أن "حركة حماس تقدمت بخطوات كبيرة في مجال الحريات، وقطاع غزة مفتوح بالكامل للعمل السياسي والإعلامي وكل ما يخص الانتخابات، والحركة جاهزة لاتخاذ مزيد من الخطوات، وتنفيذ كل الاجراءات التي توفر الاجواء اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة".

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