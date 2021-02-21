الأوقاف تصدر تعليمات جديدة بشأن إجراءات الوقاية بالمساجد

غزة – الرأي

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة تعليمات جديدة حول آخر المستجدات بشأن إجراءات الوقاية من وباء كورونا في المساجد.

وقررت الوزارة في تصريح صحفي وصل "الرأي" صباح الأحد، بقاء رخصة التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة في حق المرضى وأصحاب الأعذار الشرعية، وانتهاء الرخصة في حق الأصحاء.

وأفادت باستمرار المحافظة على الإجراءات الوقائية من التباعد بين المصلين في الصف الواحد، وارتداء الكمامة، واصطحاب سجادة الصلاة.

وقالت الوزارة، إنه تقرر إطالة مدة الانتظار بين الأذان والإقامة 15 دقيقة لصلاتي الظهر والعصر، وكذلك مدة خطبة الجمعة.

ودعت أهلنا وشعبنا للمحافظة على العبادات والصلوات في المساجد، مع الالتزام بإجراءات السلامة، فالموقف الصحي لا يزال غير مستقرٍ بعد، وكل الاحتمالات المستقبلية واردة.