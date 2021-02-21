" الأوقاف" تدعو بالاستمرار في الإجراءات الوقائية في المساجد

غزة- الرأي

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، المواطنين إلى الاستمرار في المحافظة على الإجراءات الوقائية من التباعد بين المصلين في الصف الواحد، وارتداء الكمامة، واصطحاب سجادة الصلاة.

جاء ذلك، خلال تصريح صحفي اليوم الأحد، وذلك في إطار تقييم وزارة الأوقاف لآخر المستجدات بشأن إجراءات الوقاية من وباء كورونا في المساجد، ومدى الحاجة لبقاء رخصة التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة، ورخصة التباعد بين المصلين في الصف الواحد، فقد درس مجلس الاجتهاد الفقهي الموضوع.

وأكدت الوزارة على بقاء رخصة التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة في حق المرضى وأصحاب الأعذار الشرعية، وانتهاء الرخصة في حق الأصحاء.

وقالت خلال تصريحها:" تقرر إطالة مدة الانتظار بين الأذان والإقامة 15 دقيقة لصلاتي الظهر والعصر، وكذلك مدة خطبة الجمعة".

وجددت دعوتها إلى أبناء الشعب الفلسطيني، للمحافظة على العبادات والصلوات في المساجد، مع الالتزام بإجراءات السلامة.

وأضافت:"الموقف الصحي لا يزال غير مستقرٍ بعد، وكل الاحتمالات المستقبلية واردة."