إغلاق مراكز توزيع أونروا بغزة احتجاجًا على "الكابونة الموحدة"

غزة – الرأي

أغلقت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، صباح الأحد، بشكل مؤقت عددًا من مراكز التوزيع التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، احتجاجًا على توحيد السلة الغذائية.

وطال الإغلاق مراكز التوزيع في محافظات القطاع الخمس الذي بدأ من الساعة 7 حتى 10 صباحًا.

وقالت اللجنة في بيان لها، أن إدارة "أونروا" باشرت بتنفيذ نظام توزيع "الكابونة الموحدة" الذي يحرم أكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني من حقهم في الحصول على الحصّة الغذائية.

وأضافت أن ذلك يأتي خطوة أولى ورسالة لإدارة "أونروا" من أجل التراجع عن التقليص الجديد من "قوت يوم فقراء اللاجئين".

وحذرت اللجنة إدارة الوكالة من الاستمرار في هذه السياسة، مؤكدة استمرارها في خطواتها حتى تتراجع "أونروا" عن قرارها بتوحيد السلة الغذائية.

ومن المقرر أن تبدأ "أونروا" اليوم توزيع المساعدات الغذائية (الكابونات) دورة رقم 1 لعام 2021، وفق النظام الجديد (الكابونة الموحدة).

وأثار قرار الوكالة تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحدة" وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة رفضًا شعبيًا فلسطينيًا، وسط مطالبات بالتراجع عن تطبيق القرار.