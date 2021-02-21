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لا وفيات و128 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

21 شباط / فبراير 2021 10:36

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1736 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، عدم تسجيل أي حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين من المصابين بالفيروس الى 150 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 54398 إصابة بينها 1929 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 51926 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 543 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 43 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 21.

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