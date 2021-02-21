إصابة الأسير أحمد عبيد من غزة بسرطان الأمعاء

غزة- الرأي:

أعلنت جمعية واعد للأسرى والمحررين عن اكتشاف إصابة الأسير أحمد عبيد من سكان محافظة غزة بسرطان في الأمعاء، وحالته الصحية تتراجع بشكل ملحوظ.

وبينت واعد أن إدارة سجون الاحتلال تمارس كالعادة سياسة الإهمال الطبي بحق الأسير عبيد وتماطل في إجراء الفحوصات اللازمة له، حيث أنه بحاجة لعملية جراحية عاجلة لاستئصال الأورام، وعائلته توجه مناشدة عاجلة للضغط على الاحتلال لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وذكرت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عبيد منذ العام ،2017 ولم يكن حينها يعاني من أي أمراض جسدية، وحكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات.