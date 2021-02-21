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8 حالات وفاة و1564 إصابة جديدة في فلسطين

21 شباط / فبراير 2021 01:31

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية: "ضواحي القدس 1، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 1، سلفيت 2"، وتم تسجيل 3 وفيات في مدينة القدس

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم (84)، الخليل (244)، ضواحي القدس (56)، بيت لحم (123)، نابلس (108)، أريحا والأغوار (23)، رام الله والبيرة (359)، قلقيلية (40)، جنين (46)، سلفيت (95)، طوباس (14)"، قطاع غزة (128)"، مدينة القدس (244).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (15)، الخليل (79)، ضواحي القدس (84)، بيت لحم (44)، نابلس (0)، أريحا والأغوار (7)، رام الله والبيرة (148)، قلقيلية (27)، جنين (22)، سلفيت (68)، طوباس (3)"، قطاع غزة (150)، مدينة القدس (341).

ولفتت الصحة إلى وجود 81 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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