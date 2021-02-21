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الصحة تعلن تفاصيل انطلاق عملية التطعيم ضد كورونا غدًا

21 شباط / فبراير 2021 01:35

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تفاصيل انطلاق عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المقررة غدا الاثنين. 

وقال مدير دائرة مكافحة العدوى بالوزارة رامي العبادلة في حديثه لإذاعة "الرأي" إن الحملة ستنطلق صباح الاثنين في عيادة الرمال بمدينة غزة عبر تطعيم بعض الطواقم الطبية العاملة في مواقع التعامل مع حالات كورونا، وتطعيم بعض الشخصيات الاعتبارية.

وذكر العبادلة، أن حملة التطعيم للمجتمع ستنطلق بعد غدٍ الثلاثاء في عيادة الشيخ رضوان التابعة لوكالة الغوث، وعيادة مسقط القرارة في محافظة خان يونس.

وأشار إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى 2 مليون و600 ألف جرعة من لقاح كورونا في حال وافق كافة مواطني قطاع غزة في الحصول على التطعيم، وذلك حسب تقييم منظمة الصحة العالمية الذي سمح بإعطاء اللقاح لمن هم أكبر من 16 عامًا.

وأوضح العبادلة، أنه بعد وصول اللقاحات التي تبرعت بها دولة الإمارات سيتم توزيعها على مستوى قطاع غزة، وستكون الأولوية لإعطاء اللقاح للمواطنين المسجلين عبر تطبيق صحتي.

وأكد أن اللقاح سيكون لها دور فعال جدا في تثبيط منحنى الوباء في قطاع غزة، معربًا عن أمله في حصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على اللقاح خلال الأيام القادمة إلى حين وصول كميات إضافية عن طريق وزارة الصحة برام الله لكافة المواطنين حتى لا ندخل في موجة جديدة من وباء كورونا.

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