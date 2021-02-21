وكالة الرأي الفلسطينية تدريب الكادر الصحي..خطوة أساسية لتعزيز جودة الخدمات وكالة الرأي الفلسطينية طائرات إسرائيلية ترش المحاصيل شرق خان يونس بمبيدات سامة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 7 أسرى ارتقوا في سجونه وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يدعي إحباط تهريب هواتف لأسرى سجن "عوفر" وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام ومدير شرطة الوسطى يؤكدان على تعزيز العدالة الجنائية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تتابع عمل بلدية البريج في مواجهة المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تكرم كوكبة من موظفيها المنضبطين وكالة الرأي الفلسطينية "جودة البيئة" تتابع مكبات النفايات العشوائية في محافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية المبــــاحث العامة تنُجز قضيتي سرقة بقيمة "36.200" ألف دولار أمريكي وكالة الرأي الفلسطينية "هندسة المتفجرات" بخان يونس تُنظم نشاطاً للتوعية بمخاطر الأجسام المشبوهة
أخبار » تقارير

شواطئ غزة تزاحمها خيرات الأسماك بعدما حط المنخفض رحاله

21 شباط / فبراير 2021 04:13

21a797d3-5153-41b4-a550-f2a52a5ffaa5
21a797d3-5153-41b4-a550-f2a52a5ffaa5

غزة-الرأي - آلاء النمر

ركوب الأمواج بالقوارب الصغيرة فرصة لا يضيعها الصيادون بعدما حط المنخفض الجوي رحاله أمام الشاطئ، فهنا يكمن الخير والفرصة المنتظرة لأرزاقهم واتساع رقعة حالهم على أحسنه، فهم الأعلم بأحوال صاحبهم البحر الذي غدا مكانا دسماً لملأ أحواضهم بأنواع وألوان الأسماك المتنوعة.

سباق القوارب بين الأمواج المتعالية بين جموع الصيادين يبدأ مع أول ساعات الفجر الأولى، باردة جداً هذه الأوقات حيث لا تتجاوز درجة الحرارة عدد أصابع اليد الواحدة، إلا أن كل صياد دخل غمار السباق لن يعود خالي الوفاض وهو رابح بكل الأحوال.

هذا الخير الذي تحمله أمواج بحر غزة يعم على أرجاء السكان وعوام المواطنين، فلا يخلو بيت فلسطيني من أكلة سمك مطهوة على بطرق مختلفة وبأطعم متنوعة.

أسواق وحسبات السمك في غزة شهدت إقبالاً ملحوظاً من المواطنين على الشراء بعد انخفاض أسعارها، وعبر المئات من صيادي الأسماك عن فرحتهم، بعد أن امتلأت صناديقهم بكميات وفيرة وأنواع مختلفة من الأسماك، خاصة بعد انحسار المنخفض الجوي الأخير، والذي شكل طوق نجاة لمعظم الصيادين، الذين قاموا للاصطياد والبيع في الأسواق.

الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة بغزة، قالت إن كميات الصيد في كافة مرافئ قطاع غزة الخمسة بلغت (65 طناً) في كافة محافظات غزة من الأسماك المتنوعة، منها (31) طن سردينة و(23) طن "طرخونة"، وكنعن (1) طن، فتال (1) طن.

تعتبر فترة انتهاء المنخفض الجوي فرصة ذهبية بالنسبة للصيادين في تشغيل قواربهم وشباكهم لصيد الأسماك المنوعة، فضلاً عن المردود المالي من وراء البيع بكميات كبيرة، عد حالة الكساد التي عانوا منها خلال الاشهر الماضية، بسبب تضييق مساحة الصيد المسموح لهم بالعمل بها من قبل قوات الاحتلال.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي أظهرت فرح الصيادين بما جاد عليهم البحر من الاسماك التي اصطادوها بعد المنخفض الجوي، في حين وصل إلى الاسواق كميات وفيرة من الاسماك التي يحبها الناس وانخفضت أسعارها بشكل ملحوظ، ما جعل المواطنين من اصحاب الدخل المحدود يشترونها نظرا لكون الاسعار في متناول الأيدي.

قرابة الـ4000 مواطن في قطاع غزة يمارسون مهنة الصيد، يتعرضون بشكل يومي الى معاناة سببها لهم الاحتلال، جراء الملاحقات و عمليات اطلاق النار والاعتقال، حيث فقد عدد كبير منهم حياتهم نتيجة تعمد البحرية "الإسرائيلية" إطلاق النار عليهم خلال رحلة عملهم، بالإضافة إلى أن العشرات منهم تركوا المهنة قسراً نتيجة للإصابات التي تعرضوا لها والتي جعلتهم يتركون المهنة من دون رجعة، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا منهم دمر الاحتلال قواربهم وآخرين لا تزال تحتجز قواربهم داخل ميناء اسدود.

 

 

 

04f01667-564a-4254-ac8b-7a93df109a5a 1e27b105-647c-4dee-a463-4d729d6fdc44 21a797d3-5153-41b4-a550-f2a52a5ffaa5 308a1c6d-542d-49dc-bf88-760bb0c195d0 b80f37da-dc9b-499a-8e02-e7a0ac35aec9 d7e89e00-841c-4c9f-a6b0-812d751eced7
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجمعية التعاونية للتوفير تقديم وجبات غذائية للأسر المحجورة في الشمال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟