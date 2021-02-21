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الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر ليوم الثلاثاء

21 شباط / فبراير 2021 06:53

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة- الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة مساء الأحد، كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري.

ودعت الهيئة كافة الواردة أسماؤهم في الكشف إلى التواجد الساعة 6 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

كما طالبت المسافرين بكشف التنسيقات، والمسافرين في الحافلات "من الرابعة حتى السادسة" من كشف رقم (2021/4) التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح غد الاثنين.

وأشارت إلى فحص كورونا يكون داخل المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات، مع تغيير مركز فحص المحافظة الوسطى إلى (مركز دير البلح/ بجانب مقر البلدية).

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