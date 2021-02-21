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غزة تتسلم 20 ألف جرعة لقاح ضد "كورونا" من الإمارات

21 شباط / فبراير 2021 08:42

لحظة وصول شحنة المساعدات إلى معبر رفح
لحظة وصول شحنة المساعدات إلى معبر رفح

غزة- الرأي:

شهد معبر رفح البري جنوب قطاع غزة اليوم الأحد، وصول 20 ألف جرعة من لقاح "كورونا" الروسي، بتبرع من دولة الإمارات العربية.

وكان في استقبال جرعات اللقاح التي أتت ضمن مساعدات طبية وإنسانية مسؤولين حكوميين وقيادات فلسطينية، حيث جرى عقد مؤتمر صحفي أمام المعبر

وقال القيادي في التيار الإصلاحي داخل حركة فتح، سفيان أبوزايدة: "إن هذه الشحنة من اللقاحات تدعم القطاع الصحي في غزة، ونوجه الشكر لدولتي الإمارات ومصر، لتمويل وتسهيل وصولها".

بدوره، أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة د.غازي حمد، هذه المبادرة ليست الأولى من الإمارات، حيث وصل قطاع غزة العديد من شحنات المساعدات الإنسانية منها

وأشار "حمد" إلى أن المساعدات الطبية كان لها أثر بالغ لصالح الوضع الصحي بغزة؛ متمنيًا أن تكون هذه الدفعة من لقاح "كورونا" جزء من سلسلة دفعات قادمة للقطاع.

واعتبر خطوة إدخال لقاح مكافحة كورونا لغزة، بمثابة فرصة مهمة للتدخل في إنقاذ الوضع الوبائي؛ خاصة في الوضع الصحي الصعب؛ جراء النقص في بعض المستلزمات.

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