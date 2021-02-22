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زيادة الوزن عند الأطفال... كيف نتفادى هذه المشكلة في الحجر؟

22 شباط / فبراير 2021 08:01

زيادة الوزن عند الأطفال... كيف نتفادى هذه المشكلة في الحجر؟
زيادة الوزن عند الأطفال... كيف نتفادى هذه المشكلة في الحجر؟

منذ بداية الكورونا يعانون أطفالنا من إغلاق المدارس والملاعب. يشعرون بالعزلة والاضطراب النفسي ويصارعون الملل. أطفالنا في المنزل، يتناولون وجبات خفيفة ويمارسون القليل من التمارين الرياضية. قد يؤدي هذا إلى زيادة الوزن، وهذا ما يقلقك أليس كذلك؟ 
هدفنا الأساسي هو مساعدة أطفالنا على تقليل معدل زيادة الوزن والسماح بالنمو والتطور الطبيعي. يجب عدم وضع الأطفال على نظام غذائي لخفض الوزن.
حسنًا، نحن هنا لمساعدتك. سوف نقدم لك نصائح واستراتيجيات لمساعدة أطفالك على البقاء بصحة جيدة! سنركز على تطوير عادات الأكل الصحية، والحد من الإغراءات، وإبقاء الأطفال في نشاط وحيوية، وبالطبع الحصول على نوم جيد.
ما هي أهم النصائح؟
* اجعل الأطفال يمضون الوقت في المطبخ :
سيساعدهم ذلك على بناء عادات غذائية صحية. سوف يثير هذا اهتمامهم، فهم يستمتعون بالفعل بتناول الطعام الذي طهوه أو ساعدوا في طهيه. وبالتالي سيتيح لك هذا الفرصة لتشرح لهم أهمية تناول الطعام الصحي. لذا دعهم يساعدونك في المطبخ. يمكن أن يكون هذا بسيطًا مثل غسل الفواكه والخضروات او هرس الموز أو خلط المكونات.
* اعرض عليهم خيارات صحية
أعطهم الفاكهة كوجبات خفيفة، واستخدم منتجات وكريمات الخالية من الدهون. قدم لهم خبز الحبوب الكاملة، واطبخ باللحوم الخالية من الدهون (الدجاج والأسماك) بدلاً من قطع اللحم البقري الدهنية. وأخيرًا حاول التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات.
* النشاط البدني:
حاول أن تجعلهم يتحركون. ارقص معهم ، واطلب منهم مساعدتك في الأعمال المنزلية مثل التنظيف بالمكنسة الكهربائية، وحاول المشي حول المنزل.
* النوم بشكل كافٍ
. علينا أن نتذكر دائماً أهمية النوم في حياة أولادنا، إذ يرتبط قلة النوم بزيادة الوزن. دعهم يذهبون إلى الفراش ويستيقظون في نفس الوقت كل يوم.
ولا تنسَ أنك نموذج الذي يُحتذى به أطفالنا، لذلك عليك أن تكون قدوة أمامهم وهم سيقتدون بك. 
 

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