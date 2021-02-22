ما العلاقة بين الفيتامين "د" لدى الحامل ونسبة ذكاء الطفل؟

كثرت الأقاويل حول الفيتامينات التي تحتاج إليها النساء خلال فترة الحمل. وتفاوتت بين أهمية الحصول على حمض الفوليك والفيتامين "د". إلا أنّ دراسةً حديثة بينّت أنه يوجد علاقة قوية بين مستوى الفيتامين "د" لدى المرأة الحامل والـIQ أو ما يعرف بنسبة الذكاء عند الطفل. وجاءت نتائجها أنّه كلما ارتفع مستوى الفيتامين "د" كلما كانت نسبة الذكاء أعلى.

انطلاقًا من هذه الدراسة، ذكرت اختصاصية التغذية روان وزني أهم العناصر الغذائية الداعمة في عملية رفع قدرة الأطفال الذهنية، مضيفةً إلى وجود حلولٍ مساعدة للحصول على الكمية الوافية من الفيتامين "د".

في البداية، يجب أنّ تعرف كل النساء الحوامل أنّ نوعية الغذاء خلال هذه الفترة، تؤثر على صحتها وصحة الجنين. وبالتالي، كلما اتبعت نظاماً غذائياً صحياً متوازناً بعيداً عن الحرمان، يساعدها في عدم اكتساب الوزن العشوائي، إضافة إلى تخلصها من الكيلوغرامات بسرعة وبساطة بعد الولادة.

ما هي أهمية الفيتامين "د"؟

من المعروف أنّ الفيتامين "د" من أهم العناصر الغذائية التي تقي العظام من الكسور وتحافظ على صحتها. هذا وتأتي أهميته موازيةً لمعدن "الكالسيوم"، الذي يساعد في امتصاص الفيتامين "د" بشكل أسرع.

برأي وزني أنّه من الصعب الحصول على الفيتامين "د" عبر اتباع حمية غذائية أو التعرض فقط لأشعة الشمس. ففي هذه الحالة، ينصح خبراء التغذية بتناول مكمل غذائي، تُحدد كميته وفق الوضع الصحي لكل فرد، وبعد إجراء الفحوصات الأساسية، لاسيما للحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.

هذا وتبلغ كمية الفيتامين "د" المطلوبة لدى البالغين 600 IU. وعند انخفاض هذا المعدل، يتم اللجوء إلى المكمل الغذائي. لكنّ، في حال كان في مستويات جيدة أو مرتفعة، يقدر الطبيب الجرعة المناسبة أو يوقفه.

أين يتواجد هذا الفيتامين في نظامنا الغذائي؟

إنّ أهمّ الأطعمة الغنية بالفيتامين "د" موجودة في الأسماك الدهنية والبيض وحبوب الإفطار المدعمة، وحليب البقر المدعم وصفار البيض.

ما هي العناصر الغذائية المهمة ل ذكاء الطفل؟

في هذا السياق، أكدت وزني أنّه إضافة للفيتامين "د"، تلعب عناصر غذائية أخرى دوراً مهمًا في رفع القدرة المعرفية ونسبة الذكاء لدى الصغار، ومن أهمّها:

أولاً- الخضار والفواكه: تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي أنسجة الدماغ لدى الطفل من أي ضرر. اختر الخضار الخضراء والخضار والفواكه الملونة.

ثانياً- البروتين: مهم لبناء الخلايا والهرمونات لنمو الطفل. يتواجد في اللحم والدجاج والبيض.

ثالثاً- الحديد: يساعد على وصول الأوكسيجين إلى الطفل. وهو مهم لنمو الطفل وتعزيز الذكاء لديه. ومن الأطعمة الغنية بالحديد: اللحوم والدجاج والسمك والبقوليات وحبوب الإفطار المدعمة بالحديد والخضار الخضراء.

رابعاً- النحاس (copper) مهم جداً للدماغ. موجود في: الكاجو، والأفوكادو، والأرز الأسمر، والفاصوليا السوداء، والسبانخ، والشمندر، والباذنجان.

خامساً- الكولين(choline) موجود في اللحم والمكسرات والبيض.

سادساً- أوميغا ٣: موجود في الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والمكملات الغذائية مثل حبوب زيت السمك.

ومن الجدير ذكره، ضرورة الانتباه للأسماك العالية بمادة الزئبق، لأنّها خطرة على الجهاز العصبي لدى الطفل. إلى جانب الابتعاد عن الكحول والتدخين لأنه يؤذي دماغ الطفل.