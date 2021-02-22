اعتقال 8 شبان وفتى من بيت لحم وجنين

الضفة الغربية - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، خمسة شبان من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: طارق زياد عرفة (17 عاما)، وائل خليل سالم (40 عاما)، وتقي صالح مناصرة (25 عاما)، والشقيقين علي (28 عاما)، وعثمان يوسف عرفة (25 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وقالت المصادر إنه إثر اقتحام مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة، اندلعت مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان من بلدة قباطية ومخيم جنين، خلال حملة مداهمات.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير ومصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، واعتقلت ثلاثة شبان وهم: قصي صبحي صادق حنايشة ومثنى خالد محمد كميل، ومؤمن نصري أبو الرب، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتهما .

وأضافت، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد محمد شقفه عقب اقتحام مخيم جنين ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته.