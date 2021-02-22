الاحتلال يعتقل 16 مواطناً خلال مداهمات في الضفة

الضفة الغربية - الرأي

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين حملة مداهمات لعدة بلدت ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 شبان شمال مدينة القدس المحتلة، عقب مداهمة منازل ذويهم.

وذكرت أن الاحتلال اعتقل كلاً من: إسلام اسماعيل ابراهيم (22 عاما)، وأمير محمد ابراهيم (24 عاما) عقب دهم منزلي ذويهما في بلدة عناتا، والشاب وسام كنعان الخطيب (23 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة حزما.

كما اعتقلت تلك القوات المواطنين ماهر مطير، ومصطفى أبو رموز، عقب دهم منزليهما في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين خلال مواجهات في الحي، وأطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين ما تسبب بحالات اختناق عولجت ميدانيا.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال 3 مواطنين بينهم محاضر جامعي خلال مداهمات في نابلس.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت حي رفيديا في نابلس وداهمت منزل المحاضر في جامعة النجاح الوطنية د.مصطفى الشنار واعتقلته، كما اعتقلت المواطن عمر عبد الرحيم الحنبلي، عقب دهم منزله في ذات الحي.

كما اعتقلت تلك القوات الشاب محمد طارق عبد الله اشتيه (19 عاما) من قرية سالم شرقا.

أيضاً قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، واعتقلت ثلاثة شبان وهم: قصي صبحي صادق حنايشة ومثنى خالد محمد كميل، ومؤمن نصري أبو الرب، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، إضافة لاعتقال الشاب أحمد محمد شقفة عقب اقتحام مخيم جنين.

وفي بيت لحم اعتقل الاحتلال: طارق زياد عرفة (17 عاما)، وائل خليل سالم (40 عاما)، والشقيقين علي (28 عاما)، وعثمان يوسف عرفة (25 عاما)، من الدهيشة وتقي صالح مناصرة (25 عاما)، من الدوحة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وقالت مصادر محلية إن على إثر اقتحام مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة، اندلعت مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت.