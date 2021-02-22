وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: مسابقة تعيين "ضباط اختصاص" لقوى الأمن وكالة الرأي الفلسطينية أبو ظريفة: إلغاء عقوبات غزة يوفر الأجواء الإيجابية للانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية إنقاذ حالة مريضة حرجة "حامل بالشهر الثامن" بمجمع الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء وكالة الرأي الفلسطينية "النيابة" تحقق في 194 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الحكم المحلي يتفقد سير العمل في بلدية رفح وكالة الرأي الفلسطينية منتخب السلة يلتقي سيريلانكا في آخر مبارياته الأسيوية وكالة الرأي الفلسطينية الجولة السادسة للدوري الممتاز: الصداقة يوقف أمواج الشاطئ وكالة الرأي الفلسطينية استعداداً للبطولة..اتحاد التايكواندو ينظم دورة تحكيم تنشيطية وكالة الرأي الفلسطينية ليفانتي يلحق الخسارة الثانية بأتلتيكو مدريد
أخبار » أخبار الأسرى

الاحتلال يعتقل 16 مواطناً خلال مداهمات في الضفة

22 شباط / فبراير 2021 08:28

ارشيف
ارشيف

الضفة الغربية - الرأي

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين حملة مداهمات لعدة بلدت ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 شبان شمال مدينة القدس المحتلة، عقب مداهمة منازل ذويهم.

وذكرت أن الاحتلال اعتقل كلاً من: إسلام اسماعيل ابراهيم (22 عاما)، وأمير محمد ابراهيم (24 عاما) عقب دهم منزلي ذويهما في بلدة عناتا، والشاب وسام كنعان الخطيب (23 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة حزما.

كما اعتقلت تلك القوات المواطنين ماهر مطير، ومصطفى أبو رموز، عقب دهم منزليهما في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين خلال مواجهات في الحي، وأطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين ما تسبب بحالات اختناق عولجت ميدانيا.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال 3 مواطنين بينهم محاضر جامعي خلال مداهمات في نابلس.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت حي رفيديا في نابلس وداهمت منزل المحاضر في جامعة النجاح الوطنية د.مصطفى الشنار واعتقلته، كما اعتقلت المواطن عمر عبد الرحيم الحنبلي، عقب دهم منزله في ذات الحي.

كما اعتقلت تلك القوات الشاب محمد طارق عبد الله اشتيه (19  عاما) من قرية سالم شرقا.

أيضاً قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، واعتقلت ثلاثة شبان وهم: قصي صبحي صادق حنايشة ومثنى خالد محمد كميل، ومؤمن نصري أبو الرب، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، إضافة لاعتقال الشاب أحمد محمد شقفة عقب اقتحام مخيم جنين.

وفي بيت لحم اعتقل الاحتلال: طارق زياد عرفة (17 عاما)، وائل خليل سالم (40 عاما)، والشقيقين علي (28 عاما)، وعثمان يوسف عرفة (25 عاما)، من الدهيشة وتقي صالح مناصرة (25 عاما)، من الدوحة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وقالت مصادر محلية إن على إثر اقتحام مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة، اندلعت مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟