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جرافات الاحتلال تهدم منزل "عليان" في القدس المحتلة

22 شباط / فبراير 2021 08:41

منزل العائلة قبل الهدم
منزل العائلة قبل الهدم

القدس المحتلة - الرأي

هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم منزل عائلة مسؤول الحراسة في المسجد الأقصى المبارك فادي عليان في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة. 

وقالت عائلة عليان: "إن بلدية الاحتلال قررت هدم المبنى بحجة البناء بدون ترخيص في نهاية الشهر الجاري ولكنها تفاجأت أن البلدية أبلغت مخاتير القرية عن نيتها هدمه صباح اليوم. 

وأوضحت أنها استنفدت الطرق القانونية لحماية المبنى من الهدم ولكن محكمة الاحتلال ردت استئناف محاميها قبل نحو أسبوع وأصدرت قرارًا بهدمه.

وأضافت أنها قامت بتفريغ المبنى من الأثاث مساء اليوم بمساعدة سكان القرية تمهيدا لهدمه غدًا.

وكانت عائلة عليان بنت المبنى قبل نحو 10 سنوات وفرضت عليها بلدية الاحتلال دفع مخالفة بناء ثم أصدرت قرارًا بهدمه.

والمبنى مكون من طابقين ويضم 4 شقق سكنية للمقدسي علي حسن عليان وأنجاله فادي ومراد ومحمد وعائلاتهم ويبلغ عددهم نحو 30 فردًا.

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