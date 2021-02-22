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خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء

22 شباط / فبراير 2021 09:09

خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء
خدمات الطفولة تفتتح دورة

غزة- الرأي

افتتحت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، دورة عن "صناعة الألبان والأجبان" للنساء في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة، بالتعاون مع دائرة التنمية البشرية بوزارة الزراعة بحضور المدربة م. هدى أبوندى.

وأوضحت أبوندى، أن الدورة تحتوي على الشرح النظري والعملي لصناعة الالبان والاجبان، للتعرف على أنواع المواد المضافة وكيفية استخدام أملاح الإستحلاب وطرق التصنيع والحفظ والتبريد، حتى تحافظ المرأة على أفراد بيتها وتُعد لهم الطعام الصحي.

وأشارت المنسقة وسام المدهون من  خدمات الطفولة، الى أن الهدف من عقد الدورة هو المساهمة برفع قدرات المجتمعات المحلية وتحسين مهاراتها الفنية في مجال تصنيع مشتقات الحليب والعمل على رفع المستوى المعيشي للمشاركين عن طريق فتح مشاريع صغيرة، خاصة للقطاع النسائي الذي يسهم بشكل فعال بتحسين الجانب الاقتصادي للأسر المحتاجة.

وذكرت المدهون، أن الدورة تأتي ضمن الأنشطة المعدة في الخطة السنوية لعام 2021م في الجمعية، لتنمية وتثقيف النساء في كافة المجالات المجتمعية والمعيشية، معربةً عن شكرها لوزارة الزراعة على اهتمامهم بالنساء والعمل على الارتقاء بهم في المجتمع.

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خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء

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