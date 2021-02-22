الداخلية: مسابقة تعيين "ضباط اختصاص" لقوى الأمن

غزة - الرأي

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية عن عقد مسابقة تعيين ضباط اختصاص (ذكور) للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، وذلك اعتباراً من صباح يوم الإثنين 22 فبراير وحتى مساء يوم الأحد 28 فبراير 2021، وفقاً للتخصصات والشروط التالية:

- تخصص "إحصائي"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.

- تخصص "نظم معلومات جغرافية GIS"، للاطلاع علي الشروط العامة والخاصة.

- تخصص "اتصالات وتحكم"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.

- تخصص "هندسة معمارية"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.

- تخصص "هندسة مدنية"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.

- تخصص "هندسة صناعية"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة .

- تخصص "مهندس ميكانيكي"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.

- تخصص "كيميائي"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.

- تخصص "فني أمن وسلامة"، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة.



مع العلم بأن تقديم طلبات التسجيل للوظيفة يتم من خلال موقع هيئة التنظيم والإدارة عبر الرابط:

http://‏ https://oaab.gov.ps/admin/Login.aspx



للمزيد من المعلومات، والدعم الفني الاتصال على الرقم 00972567607077