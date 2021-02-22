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تشغيل قسم العناية بمستشفى الصداقة لعلاج حالات "كوفيد"

22 شباط / فبراير 2021 10:19

تشغيل قسم العناية بمستشفى الصداقة لعلاج حالات "كوفيد"
تشغيل قسم العناية بمستشفى الصداقة لعلاج حالات

غزة- الرأي

أعلن د. إياد أبو كرش مدير الطب الحرج بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة ، عن تشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى الصداقة التركي بسعة 6 أسرة عناية مركزة و بعدد من طواقم العناية المركزة يصل الى (16) طبيب لعلاج حالات كوفيد الخطرة برئاسة د. جهاد الجعيدى رئيس أقسام العناية المركزة بالأوروبي، لتخدم جميع مستشفيات قطاع غزة، لافتا الى أنه جارى العمل الى توسعة أسرة العناية لتصل الى (18) سرير.

وقال د. أبو كرش اليوم الاثنين: "أن مستشفى الصداقة هو المستشفى الرئيس لاستقبال و علاج حالات كوفيد من كافة محافظات قطاع غزة بأنواعها المتوسطة و الحرجة و الشديدة الخطورة، مشيرا الى أن السعة السريرية للمستشفى تصل الى (180) سرير منها 60 سرير لحالات الشديدة الخطورة.

 وأضاف: "كما و يقدم المستشفى الخدمات المخبرية لكافة حالات كوفيد و جارى تشغيل جهاز C.T. و فحص الرنين المغناطيسى، اضافة الى تقديم خدمة غسيل الكلى حيث توفر خمسة أجهزة غسيل كلى لحالات كوفيد.

ونوه الى أنه يتم تطبيق أحدث البروتوكولات للتعامل مع حالات كوفيد، اضافة الى تنفيذ محاضرات في مستشفى التركى باشراف د.محمود الشيخ على حول كيفية التعامل مع حالات كوفيد في الأقسام وألية العمل بالعلاج بالاكسجين وفق البروتوكولات المعمول بها في وزارة الصحة بالتعاون مع الطب الحرج.

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