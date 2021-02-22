"يديعوت" تزعم: اتصالات بين السلطة و"إسرائيل" لدعم نتنياهو

القدس المحتلة - الرأي

تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح الاثنين، عن وجود اتصالات بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"؛ بهدف "ضمان دعم السلطة تولي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة".

وزعمت الصحيفة أن الاتصالات تهدف إلى "تشجيع الناخبين من فلسطينيي الداخل على التصويت لحزب الليكود".

وقالت إن الاتصالات أجرتها "إسرائيل" مؤخرًا مع مسؤول قسم التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في مركزية فتح محمود المدني.

وأضافت الصحيفة أن "المطلوب من السلطة خلال الاتصالات تشجيع ناخبي الـ48 على التصويت لحزب الليكود بدلًا من القائمة العربية المشتركة، وعرض نتنياهو كالخيار الأفضل من الناحية الفلسطينية مقارنة مع خصومه من اليمين (جدعون ساعر، نفتالي بينيت)، وإظهارهم الأشد تطرفًا.

من جهته، نفى حزب الليكود القيام بتلك الاتصالات، مشددًا على أنه "من المعروف أن السلطة الفلسطينية تفضل تولي زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية".