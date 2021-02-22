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أوضاع صحية قاسية يواجهها الأسير نضال اعمر داخل سجون الاحتلال

22 شباط / فبراير 2021 11:37

الأسير نضال اعمر
الأسير نضال اعمر

الضفة المحتلة – الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير نضال اعمر من قرية بيت أمين جنوب قلقيلية، يواجه أوضاعا صحية قاسية ومقلقة.

وبينت الهيئة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الأسير اعمر القابع حاليا في معتقل "شطة"، لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أية أمراض، لكن نتيجة تعرضه لتحقيق قاس، تراجعت حالته الصحية، وأصبح يعاني من أمراض: السكري، والضغط، وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ووضعه يستدعي علاجا دائما ومنتظما.

وأضافت أن الأسير اعمر يشتكي من مشاكل بالكبد بعد خوضه إضراب الحرية والكرامة عام 2017، ولديه انتفاخ بالجانب الأيمن من جسده، ورغم آلامه لا تقدم له إدارة المعتقل أي علاج، ويقوم بعلاج نفسه ذاتيا، بوضع كمادات ماء ساخن مكان الانتفاخ.

ولفتت إلى أنه منذ فترة تدهور الوضع الصحي للأسير، وعلى إثرها جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، لكن الأطباء ادّعوا عدم قدرتهم على تشخيص الحالة، واكتفوا بتزويده بدواء يؤدي إلى ارتخاء عضلات جسده دون علاجه بشكل ناجع.

تجدر الإشارة أن الأسير نضال اعمر معتقل منذ عام 2013، ومحكوم بالسجن المؤبد و20 عاما، وله شقيقان يقبعان داخل سجون الاحتلال.

 

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