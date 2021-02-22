لجنة الانتخابات تبدأ اعتماد الصحفيين والمراقبين

رام الله- الرأي

بدأت لجنة الانتخابات المركزية إصدار بطاقات اعتماد للصحفيين والمراقبين المحليين والدوليين للرقابة على الانتخابات الفلسطينية 2021.

وأوضح المتحدث باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله، أنه بموجب هذه البطاقات سيتمكن آلاف المراقبين والصحفيين من مراقبة وتغطية جميع مراحل العملية الانتخابية، وتتيح لهم الحصول على كافة المعلومات المرتبطة بالانتخابات، كما تخول حامليها الدخول إلى مراكز النشر والاعتراض ومراكز الاقتراع والمقرات الانتخابية بشكل عام.

ولفت إلى أن اللجنة استقبلت منذ فتح باب التقدم بطلبات اعتماد الصحفيين قرابة 1000 طلب من صحفيين محليين ودوليين، إلى جانب طلبات اعتماد أكثر من 200 هيئة رقابة محلية ودولية، وقامت بدراسة كل طلب على حدى وطباعة بطاقات للمعتمدين منهم، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام وصولاً إلى يوم الاقتراع لا سيما أن اللجنة تواصل استقبال طلبات الاعتماد للصحفيين والمؤسسات الرقابية المحلية والدولية الكترونياً من خلال موقع اللجنة (www.elections.ps) حتى تاريخ 15 أيار/ مايو 2021.

يشار الى أن لجنة الانتخابات ستبدأ عملية النشر والاعتراض في الأول من آذار/ مارس القادم، وذلك بنشر سجل الناخبين الابتدائي في 1090 مركزاً هي ذاتها مراكز الاقتراع بما يتيح للمواطنين الاطلاع عليه وتقديم اعتراضات على بياناتهم أو بيانات آخرين واردة فيه.