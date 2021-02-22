10 وفيات و1334 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

رام الله-الرأي

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية وقطاع غزة، و1334 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 615 حالة تعافٍ جديدة.

وبينت الكيلة في التقرير الوبائي حول انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية:

سلفيت 2.

الخليل 1.

بيت لحم 1.

قلقيلية 1.

رام الله والبيرة 2.

جنين 1، وفي قطاع غزة حالتي وفاة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي:

سلفيت (87).

الخليل (305).

بيت لحم (144).

طولكرم (86).

ضواحي القدس (85).

أريحا والأغوار (37).

قلقيلية (35).

رام الله والبيرة (301).

نابلس (117).

جنين (65).

طوباس (10).

قطاع غزة (62).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي:

سلفيت (62).

الخليل (36).

بيت لحم (57).

طولكرم (23).

ضواحي القدس (0).

أريحا والأغوار (8).

قلقيلية (33).

رام الله والبيرة (196).

نابلس (88).

جنين (23).

طوباس (4).

قطاع غزة (85).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 85 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.