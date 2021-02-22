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شديد: استمرار اعتقالات الاحتلال يؤكد نيته تعطيل الانتخابات

22 شباط / فبراير 2021 05:04

عبد الرحمن شديد
عبد الرحمن شديد

وكالات-الرأي:

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد، "إن مواصلة الاحتلال حملة الاعتقالات بحق قيادات الحركة وأبنائها يؤكد نيته المبيتة لتعطيل الانتخابات، ومحاصرة نتائجها قبل حدوثها، وهو ما يستوجب موقفًا وطنيًا وتدخلًا من الدول الضامنة لمسار الانتخابات".

وأضاف شديد في تصريح صحفي، "إن سطوة الاحتلال على الحياة السياسية الفلسطينية، وتعطيل الحياة التشريعية، تمثل قمة العنجهية في تحدي إرادة شعوب العالم التي تقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء مؤسساته وفق الإرادة الوطنية الخالصة".

ودعا برلمانات العالم إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب حقه في حياة سياسية خالية من تدخلات الاحتلال، مجددًا الدعوة لجميع البرلمانات بمقاطعة الكيان الصهيوني ووقف التعامل مع مؤسساته الراعية لإرهاب الدولة ضد شعبنا.

وأكد شديد مواصلة حركة حماس السير في طريق الانتخابات نحو إعادة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني وفق أجندة وطنية، تكون أولويتها إنهاء الاحتلال وإقامة الوطن المستقل كامل السيادة.

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