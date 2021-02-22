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الصحة بغزة تعلن إطلاق حملة التطعيم ضد "كورونا"

22 شباط / فبراير 2021 06:02

مؤتمر الإعلان عن إطلاق حملة التطعيم
مؤتمر الإعلان عن إطلاق حملة التطعيم

غزة- الرأي:

 

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا"، عقب وصول آلاف الجرعات للقطاع.

وبدأت الحملة بتطعيم وزير الصحة الأسبق رياض الزعنون، ممثلا عن الطواقم الطبية، تبعه بتلقي الجرعة وزير الصحة السابق باسم نعيم.

بدوره، قال مدير الطب الوقائي في غزة، مجدي ضهير إنه سيتم تطعيم الكوادر الطبية أولاً، ثم فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وأشار "ضهير" إلى أنّه بإمكان المواطنين التسجيل لأخذ اللقاح، عبر التطبيق الإلكتروني لوزارة الصحة "صحتي".

وذكر أنه تجري جدولة كل من يطلب أخذ اللقاح وفق أولويات وضعتها وزارة الصحة، لافتاً إلى أنّ كل من يزيد عمره عن 18عامًا هو بحاجة للقاح، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

من جهته، قال وكيل وزارة الصحة المساعد مدحت محيسن، إن هذه المرحلة مهمة في إطار جهود مواجهة الجائحة وتثبيط منحنى التفشي وتحقيق مؤشر جيد في الحالة الوبائية.

وأشار "محيسن" إلى أن الفئات التي ستستهدف بحملة التطعيم والتي ستبدأ بالطواقم الطبية التي تعمل في تقديم الرعاية الصحية لمصابي كورونا داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى التسجيل عبر تطبيق "صحتي".

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