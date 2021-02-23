أجواء باردة وأمطار متفرقة على معظم المناطق

رام الله - الرأي:

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن البلاد تبقى اليوم الثلاثاء، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، بارداً ومغبراً أحياناً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات خاصة فوق المناطق الجنوبية والشرقية قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الدائرة بأن يكون الجو بعد غد الخميس غائماً جزئياً وبارداً دون تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الجنوبية والشرقية.