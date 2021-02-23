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الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة بينهم قيادي بحماس

23 شباط / فبراير 2021 08:26

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 12 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة بينهم قيادي في حركة حماس.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال داهمت مدينة طوباس واعتقلت القيادي في حماس والمحرر فازع صوافطة، كما تم اعتقال الأسير المحرر عبادة شفيق الخراز من المدينة.

وفي بلدة اليامون غرب جنين، اعتقلت القوات كلا من محمد فرح سمودي وسند سفيان ابو حمدة، وأفرجوا عن المواطن عصام الزغلول بعد ساعات من احتجازه.

وفي القدس المحتلة، جرى اعتقال الشاب محمد سعادة صلاح الدين من بلدة حزما شرقا والشاب مأمون فرحان من مخيم شعفاط.

وفي السياق ذاته، تم اعتقال الشاب أحمد عاكف حنني من بلدة بيت فوريك شرق نابلس أثناء عمله في الداخل المحتل، كما اعتقل الجنود الفتى أبي يوسف أبو ماريا من بيت أمر شمال الخليل بعد الاعتداء عليه بالضرب، والفتى قصي جهاد جعارة من مخيم العروب القريب.

وفي بيت لحم، تم اعتقال الأسير المحرر معاذ محمد صومان من منطقة شارع الصف، والشابين أحمد سعيد عطالله وصلاح عطالله من منطقة حرملة شرقا.

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