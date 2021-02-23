تغيير لون نهر في فلسطين للون الأحمر: ما القصة؟

تداول الكثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تحول لون مياه أحد أودية المياه بشمال رام الله في فلسطين، إلى الأحمر، الأمر الذي أثار غضب واستياء أهالي المنطقة.

ورصدت الصور والفيديوهات، مياه وادي النبع، تحولت للون الأحمر بعد سكب مواد كيميائية، حيث يمتد الوادي داخل أراضي قرية قراوة بني زيد.

ومن جهته، أوضح مجلس قرية قراوة بني زيد، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك ما جرى هذا اليوم من تلوث للبيئة هو بسبب سكب مواد دهان تالفة في حرم الوادي، مما أدى إلى تغيير في لون المياه.

تغير لون النهار في فلسطين

وأكد المجلس في بيانه هذا العمل غير مقبول ومدان بكل المقاييس، ونحن في المجلس القروي نطالب الجهات الرسمية الوقوف عند مسؤوليتها تجاه هذا العمل التخريبي، الذي أدى إلى حالة من الإرباك لدى الأهالي، وكذلك نطالب أصحاب العلاقة بإيجاد مكب رئيسي للنفايات لكافة المنطقة حتى نتخلص من هذه المكبات التي أصبحت مكانا للتخلص من كافة المخلفات التي تضر بالبيئة.

من جانبها، استنكرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الحادثة، قائلة في تصريحات نقلتها العديد من التقارير الصحافية هذا تصرف غير مقبول في وقت نحن بحاجه إلى مياه نقية، وأرسلنا فرق البيئة التابعة لوزارة الصحة من أجل أخذ العينات وفحصها.

تغيير لون نهر النيل

هذه ليست أول مرة يتغير بها لون النهر في مناطق مختلفة حول العالم، في مصر، العام الماضي، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عدة صور ترصد تغير لون نهر النيل من الأزرق الداكن إلى اللوان الأصفر، وسط انتشار العديد من الشائعات حول عدم صلاحية مياه النهر.

وقال المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، حينها في تصريحات صحافية له إن تغير لون نهر النيل إلى اللون الأصفر لا يدعو للقلق، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي هي الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.