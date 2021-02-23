أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء، كما يأتي:
الدولار الأمريكي: 3.26 ش
الدينار الأردني: 4.60 ش
اليورو الأوروبي: 3.97 ش
الجنيه المصري: 0.20 ش
عاجل |
23 شباط / فبراير 2021 08:31
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء، كما يأتي:
الدولار الأمريكي: 3.26 ش
الدينار الأردني: 4.60 ش
اليورو الأوروبي: 3.97 ش
الجنيه المصري: 0.20 ش
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