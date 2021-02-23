أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء

08:40النائب العام يناقش عدة قضايا مع جهاز الشرطة العسكرية

08:26الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة بينهم قيادي بحماس

08:45المعهد العالي للقضاء يطلع النائب العام على التقرير السنوي لعام 2020

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