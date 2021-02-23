وكالة الرأي الفلسطينية إدارة باريس سان جيرمان توجه ضربة مفاجئة لريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية دوري أبطال إفريقيا: "قمة مغاربية" ورحلات صعبة للأهلي والزمالك والوداد وكالة الرأي الفلسطينية شباب جباليا يستعيد الصدارة بعبور خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية بيع مرحاض هتلر مقابل 19 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية تغيير لون نهر في فلسطين للون الأحمر: ما القصة؟ وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة بينهم قيادي بحماس وكالة الرأي الفلسطينية أجواء باردة وأمطار متفرقة على معظم المناطق وكالة الرأي الفلسطينية تقنیة جدیدة لزراعة قلب ميت ثم إنعاشه في جسم الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عمّا "يضع الجسم" في الحالة الكيتونية لحرق دهون البطن!
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء

23 شباط / فبراير 2021 08:31

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء، كما يأتي:

الدولار الأمريكي: 3.26 ش

الدينار الأردني: 4.60 ش

اليورو الأوروبي: 3.97 ش

الجنيه المصري: 0.20 ش

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟