حماس تنهي المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية

غزة – الرأي

أنهت حركة المقاومة الإسلامية حماس المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية، والتي كانت بدايتها من قطاع غزة، وبمشاركة عشرات الآلاف من الإخوة والأخوات مَن لهم حق الاقتراع والترشح.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن العملية الانتخابية جرت في أجواء إيجابية ديمقراطية شفافة ونزيهة وإجراءات منظمة، مبينةً أن الانتخابات أشرفت عليها لجنة انتخابات مركزية، وذلك بموجب النظام الداخلي المعتمد للحركة.

وأوضحت أنها على مدار تاريخها درجت على إجراء انتخاباتها بشكل دوري منتظم، وسيتم استكمال باقي المراحل الانتخابية وصولاً إلى انتخاب مجلس الشورى العام، ورئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة.