وكالة الرأي الفلسطينية إدارة باريس سان جيرمان توجه ضربة مفاجئة لريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية دوري أبطال إفريقيا: "قمة مغاربية" ورحلات صعبة للأهلي والزمالك والوداد وكالة الرأي الفلسطينية شباب جباليا يستعيد الصدارة بعبور خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية بيع مرحاض هتلر مقابل 19 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية تغيير لون نهر في فلسطين للون الأحمر: ما القصة؟ وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة بينهم قيادي بحماس وكالة الرأي الفلسطينية أجواء باردة وأمطار متفرقة على معظم المناطق وكالة الرأي الفلسطينية تقنیة جدیدة لزراعة قلب ميت ثم إنعاشه في جسم الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عمّا "يضع الجسم" في الحالة الكيتونية لحرق دهون البطن!
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تنهي المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية

23 شباط / فبراير 2021 08:44

جانب من عملية الاقتراع
جانب من عملية الاقتراع

غزة – الرأي

أنهت حركة المقاومة الإسلامية حماس المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية، والتي كانت بدايتها من قطاع غزة، وبمشاركة عشرات الآلاف من الإخوة والأخوات مَن لهم حق الاقتراع والترشح.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن العملية الانتخابية جرت في أجواء إيجابية ديمقراطية شفافة ونزيهة وإجراءات منظمة، مبينةً أن الانتخابات أشرفت عليها لجنة انتخابات مركزية، وذلك بموجب النظام الداخلي المعتمد للحركة.

وأوضحت أنها على مدار تاريخها درجت على إجراء انتخاباتها بشكل دوري منتظم، وسيتم استكمال باقي المراحل الانتخابية وصولاً إلى انتخاب مجلس الشورى العام، ورئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟