حالتا وفاة و558 إصابة جديدة بكورونا في القدس

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت "وحدة مكافحة كورونا" في القدس المحتلة عن تسجيل حالتي وفاة و558 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليومين الماضيين.

وأفاد عضو الوحدة علي الجبريني في بيان الثلاثاء، بأن المدينة شهدت خلال يومين تسجيل حالتي وفاة في بلدة الطور، وحي راس العامود، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الجائحة قبل حوالي عام إلى 220 حالة.

وأشار إلى ارتفاع معدل الإصابة بالمدينة مع تسجيل 558 إصابة خلال يومين، منها 247 الأحد، و311 إصابة أمس الإثنين.

وذكر أن عدد الحالات النشطة بالقدس ارتفع إلى 1733 حالة، من بينها 84 حالة تعالج في المستشفيات.

ونوه الجبريني الى أن القدس "لا تزال تشهد إقبالًا إيجابيًا على التطعيمات، ووصل عدد متلقي الجرعة الأولى 53 ألف مقدسي، بينما تلقى الجرعة الثانية 23 ألف".