وكالة الرأي الفلسطينية "أبو هين" الإيرادات هي رصيد الخدمات التي يستفيد منها المواطن وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تعلن آلية الدراسة للفصل الثاني وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2768) الثلاثاء 23/2/2021 وكالة الرأي الفلسطينية حالتا وفاة و558 إصابة جديدة بكورونا في القدس وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء يطلع النائب العام على التقرير السنوي لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنهي المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يناقش عدة قضايا مع جهاز الشرطة العسكرية وكالة الرأي الفلسطينية إدارة باريس سان جيرمان توجه ضربة مفاجئة لريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية دوري أبطال إفريقيا: "قمة مغاربية" ورحلات صعبة للأهلي والزمالك والوداد وكالة الرأي الفلسطينية شباب جباليا يستعيد الصدارة بعبور خان يونس
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تعافي 135 حالة

لا وفيات و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

23 شباط / فبراير 2021 10:38

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا بدون حالات وفاة، بعد إجراء 1874 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 135 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 54635 إصابة بينها 1944 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 52146 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 545 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 48 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 21.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟