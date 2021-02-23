لا وفيات و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا بدون حالات وفاة، بعد إجراء 1874 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 135 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 54635 إصابة بينها 1944 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 52146 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 545 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 48 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 21.