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"العبادلة" : 41% من المواطنين أصيبوا بكوفيد19 ولديهم أجسام مناعية

23 شباط / فبراير 2021 12:08

"العبادلة" : 41% من المواطنين أصيبوا بكوفيد19 ولديهم أجسام مناعية

غزة- الرأي

أظهرت نتائج الدراسة المسحية البحثية لفحص الأجسام المضادة التي أجرتها وزارة الصحة على مستوى قطاع غزة، أن نسبة من تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا وأصبح لديهم أجسام مناعية قرابة 41% من المواطنين.

وقال مدير وحدة السلامة ومكافحة العدوى د. رامي العبادلة " إن وحدته أجرت حملة مسحية لفحص الأجسام المناعية بلغت حوالي(17) ألف عينة دم، وذلك بهدف تحديد عدد الاصابات بكوفيد19 التي حدثت في قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذه المؤشرات تعطي الطمأنينة في حال دخول موجات جديدة في القطاع، "إذ أنها لن تكون في حدة موجة كوفيد19 الأولى".

وأوضح العبادلة خلال الدراسة التي شملت كافة محافظات القطاع، والتي جاءت نسبة الاصابات موزعة حسب المحافظات 38% بجنوب القطاع، و46% في الشمال، وغزة42% والوسطى 40%.

وبين أن هذه المؤشرات المسحية لعملية التقصي للمصابين أعطت دلالة بتقارب النسب بين الذكور والإناث، والتي كانت 48% للاناث، 52% للذكور من اجمالي الاصابات.

كما أظهرت الدراسة أن نسبة المصابين الذين كان لديهم أعراض بلغت 75%، و25% للذين لم تظهر عليهم أعراض، وتركزت الأعراض من خلال ارتفاع درجات الحرارة وسعال وصداع وفقدان حاستي الشم والتذوق، وآلام في العظام وضيق التنفس، وكانت الاعراض متفاوتة من مصاب لأخر، وفق ما أكده العبادلة.

وتوقع العبادلة أن الأسابيع القادمة ستشهد موجة جديدة في حال عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة.

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