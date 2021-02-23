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التشريعي يختتم دورة تدريبية حول قانونية المحكمة الدستورية

23 شباط / فبراير 2021 01:21

التشريعي يختتم دورة تدريبية حول قانونية المحكمة الدستورية
التشريعي يختتم دورة تدريبية حول قانونية المحكمة الدستورية

غزة- الرأي

احتفلت دائرة التدريب والتطوير في المجلس التشريعي باختتام دورة تدريبية بعنوان: "قانونية المحكمة الدستورية وأثرها على التشريع الفلسطيني"، بالتعاون مع كلية العودة الجامعية، وحضر الحفل رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي النائب محمد فرج الغول، ومدرب الدورة د. عماد أبو حرب المتخصص في الشؤون الدستورية.

وأشار مدير دائرة التدريب أ. عبد الله أبو لولي، إلى أن الدور استمرت لمدة ثلاثة أيام بواقع 15 ساعة تدريبية، واستهدفت أعضاء الدائرة القانونية، والمستشارين، ومقرري اللجان بالتشريعي، وركزت الدورة على المحكمة الدستورية، وآليات تشكيلها، واختصاصاتها، والهيئات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين، وإجراءات الدعوة الدستورية والحكم فيها.

وفي نهاية اللقاء، قام النائب الغول بتوزيع شهادات التخرج على المشاركين، شاكراً للمدرب جهوده وللمتدربين التزامهم وحرصهم على الفائدة.

152435664_245498133784684_4485356556415591297_n التشريعي يختتم دورة تدريبية حول قانونية المحكمة الدستورية
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