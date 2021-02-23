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و985 حالة تعافٍ

10 وفيات و1821 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس

23 شباط / فبراير 2021 01:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 حالات وفاة، و1821 إصابة جديدة بفيروس كورونا و985 حالة تعافٍ بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة بالضفة الغربية: " الخليل 4، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1، قلقيلية 1، نابلس 1"، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم (184)، ضواحي القدس (94)، أريحا والأغوار (51)، قلقيلية (38)، سلفيت (77)، الخليل (229)، رام الله والبيرة (313)، طولكرم (61)، نابلس (109)، طوباس (20)، جنين (57)"، مدينة القدس (588).

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: : "بيت لحم (52)، ضواحي القدس (0)، أريحا والأغوار (5)، قلقيلية (12)، سلفيت (57)، الخليل (114)، رام الله والبيرة (178)، طولكرم (24)، نابلس (90)، طوباس (8)، جنين (59)"، مدينة القدس (386).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 92 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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