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الاحتلال يهدد نواباً من حماس وأسرى محررين حال خوض الانتخابات

23 شباط / فبراير 2021 03:07

عدد من نواب حركة جماس في الضفة الغربية المحتلة
عدد من نواب حركة جماس في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين المحتلة - الرأي

تعرض عدد من نواب حركة حماس في المجلس التشريعي بالضفة الغربية للتهديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي حال العمل أو الترشح للانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم الثلاثاء، منازل النائبين نايف الرجوب وسمير القاضي، إضافة للأسير المحرر رزق الرجوب في مدينة الخليل وهددتهم.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن وحدات خاصة إسرائيلية اختطف الشابين محمد محمود غنيمات، وعلاء شاكر احدوش من بلدة صوريف شمال الخليل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب الرجوب نهاية العام الماضي وأفرجت عنه بعد عدة ساعات حققت معه خلالها في خطوات المصالحة الفلسطينية وتحذيرات من أي عمل تنظيمي.

وكشف عدد من نواب المجلس التشريعي من حركة حماس الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي في تلك الفترة عن تعرضهم للتهديد حال تدخلهم في جهود المصالحة.

يشار إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تراوحت بين الارتفاع والانخفاض منذ عام 2006، حيث تعرض 60 نائبًا للاعتقال.

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