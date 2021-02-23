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أبو مرزوق: يجب كشف تفاصيل اتفاقية حقل غاز غزة

23 شباط / فبراير 2021 06:43

صورة رمزية
صورة رمزية

الدوحة - الرأي

طالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق بالكشف عن تفاصيل اتفاقية التي تمّ توقيعها بين السلطة في رام الله وجمهورية مصري العربية لتطوير البنية التحتية لحقل غاز غزة.

وأكّد "أبو مرزوق"، في تصريح عبر "تويتر" مساء الثلاثاء، على ضرورة أن تكون غزة حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها.

وأضاف "إذا كانت غزة مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فلا يجب أن نقف متفرجين، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيداً".

وشهد يوم الأحد الماضي في رام الله، توقيع "مذكرة تفاهم" ما بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة، والمتمثلة حالياً بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وأكد الجانبان على أن تطوير حقل غاز غزة سيكون له أثر كبير على قطاع الطاقة في فلسطين، وتحديداً في إيجاد حلّ جذري لأزمة الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة، وتزويد محطة جنين لتوليد الطاقة بالغاز مما سيساهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني والاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الطاقة.

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