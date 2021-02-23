الاحتلال يجرف أراضٍ في أبو ديس لصالح مستوطنة "كيدار"

فلسطين المحتلة - الرأي

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مساحات من أراضي المواطنين في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نفذت أعمال تجريف في المنطقة الشرقية من البلدة قرب مستوطنة "كيدار"، تعود لمواطنين من أبو ديس.

وأشارت إلى أن أراضي المنطقة تقدر بـ 1500 دونم يمنع الاحتلال أصحابها من العمل فيها أو استصلاحها، وهي تقع ضمن المخطط الاستيطاني شرق القدس المعروف باسم (E 1).

ونوهت إلى إعطاء رئيس حكومة الاحتلال خلال الأسبوع الفائت، الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ أخطر مشروع استيطاني في هذه المنطقة، والذي سبق وأن لاقى اعتراضات دولية واسعة لأن من شأن تنفيذه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.