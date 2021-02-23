الصحة بغزة تعلن تسجيل 84 إصابة بـ"كورونا" اليوم

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء الثلاثاء، تسجيل 84 إصابة بفيروس "كورونا" على مدار اليوم.

وأشارت الوزارة في بيان مقتضب، إلى أنها أجرت 1910 فحصوات، كانت نسبة العينات الإيجابية فيها 4.3%.

ولفتت إلى أن الدورة الثانية من الفحوصات أظهرت إصابة 48 شخصاً في شتى محافظات القطاع.

بدوره، صرح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن وزارة الصحة حددت مساحة مترين للشخص الواحد داخل صالات الأفراح.

وقال "معروف" في تصريحات صحفية اليوم، "إذا أردنا استمرار هذه الحالة والعودة للحياة بشكلها الطبيعي، فعلينا الالتزام على الصعيد الشخصي بإجراءات الوقاية".

وأضاف "حالة التراخي قد تعيدنا إلى تقييد الحركة والحظر المسائي وإغلاق بعض القطاعات، حيث أن فتح بعض صالات الأفراح وإبقاء غيرها مغلقة، يخضع لمسار تقييم ودراسة".