الإعلام الحكومي يعزز تعاونه مع "راديو الشباب"

غزة- الرأي

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، على استعداد الإعلامي الحكومي، لتقديم الخدمات اللازمة وتسهيل عمل إذاعة "راديو الشباب"، ضمن الآليات المتبعة لتنضم لمجموعة الإذاعات المحلية الفاعلة في قطاع غزة، داعيا أن تكون إذاعة الشباب صوتاً فلسطينياً حدوياً يسلط الضوء على جوهر القضية الفلسطينية و صوتاً لكل الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال استقبال معروف، ومدير التراخيص والمتابعة أحمد رزقة ومدير العلاقات العامة محمود الفرا، وفدا من راديو الشباب، ضم مدير عام شركة زون للإعلام جابر أبو جراد، ومديرة البرامج مارلين أبو عون ومسؤول الدعم اللوجستي مصطفى حرارة وإداري الإنتاج إياد الحافي.



ورحب معروف بالوفد الزائر، مهنئا الوفد بإطلاق بث إذاعة "راديو الشباب" مجددًا، وانضمامها لفضاء العمل الإعلامي الفلسطيني، بعد غياب دام 14 عاما.



وأثنى على التجهيزات التي قامت بها الاذاعة والكادر المميز العامل فيها لإعادة إطلاقها وما ستقدمه من سلسلة برامج إعلامية تخدم الإعلام والقضية الفلسطينية خلال المرحلة القادمة ضمن رسالتها ورؤيتها الإعلامية.



بدوره شكر مدير مؤسسة زوون" للإعلام جابر أبو جراد المكتب الإعلامي على حسن الاستضافة، مثمنا دور الإعلام الحكومي في خدمة الصحفيين ووسائل الإعلام وتسهيل مهامهم في قطاع غزة.

واوضح أبو جراد على أهمية الزيارة، والتي تأتي في إطار تعزيز التواصل والتنسيق المشترك مع الاعلام الحكومي، كما وناقش الطرفان تطوير العلاقة، ورفع مستوى التواصل فيما بينها بما يخدم الإعلام الفلسطيني ورسالة شعبنا القائمة على الأسس الوطنية الثابتة، وآماله في تحقيق الوحدة الوطنية، وفضح ممارسات الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته.

كما وشكر الإعلام الحكومي على خدماته المقدمة للصحفيين ووسائل الإعلام وتسهيل مهامهم وتغطيتهم الإعلامية ومنحهم التراخيص اللازمة لعملهم داخل قطاع غزة، مشيرا أن المرحلة القادمة ستشهد سلسلة لقاءات وفعاليات مشتركة بين الإذاعة والمكتب الإعلامي الحكومي في إطار خدمة الإعلام الفلسطيني.