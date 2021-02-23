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"معروف": حالة التراخي قد تعيدنا إلى تقييد الحركة والحظر

23 شباط / فبراير 2021 09:42

الإعلام الحكومي: حالة التراخي قد تعيدنا إلى تقييد الحركة والحظر
الإعلام الحكومي: حالة التراخي قد تعيدنا إلى تقييد الحركة والحظر

غزة- الرأي

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، مساء اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة يشهد حالة تخفيف بشكل شبه كامل.

وأضاف معروف في حديث إذاعي، "إن أردنا استمرار هذه الحالة والعودة إلى الحياة بشكلها الطبيعي، فعلينا الالتزام على الصعيد الشخصي بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا". 

وأشار إلى أن حالة التراخي قد تعيدنا إلى تقييد الحركة والحظر المسائي، واغلاق بعض القطاعات.

وبشأن قرار فتح صالات الأفراح، لفت إلى أن  وزارة الصحة حددت مسافة مترين للشخص الواحد داخل الصالات، منوهاً إلى أن  خطوة فتح بعض صالات الأفراح، وإبقاء غيرها مغلقة، كلها تخضع لمسار تقييم ودراسة.

 

 

 

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