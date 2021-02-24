أسباب نزيف الأنف أثناء النوم.. منها الحساسية ونزلات البرد والعلاج منزلي

نزيف الأنف أثناء النوم من المشاكل الشائعة لدى كثير من الناس، ويقول الدكتور سواثي أباشي، طبيب الأنف والأذن والحنجرة للأطفال في مستشفى كليفيلاند كلينيك الأمريكي، أن نزيف الأنف (المعروف أيضًا من الناحية الطبية باسم الرعاف) قد يحدث لأسباب محددة ويمكنك غالبًا حل هذه المشكلات باستخدام العلاجات المنزلية.

أسباب نزيف الأنف أثناء النوم



يحدث نزيف الأنف (المعروف أيضًا من الناحية الطبية باسم الرعاف) لأسباب محددة إليكم سبب حدوثها.

1. مسح الأنف بشدة



يميل الأطفال بشكل خاص إلى مسح الأنف بالمنديل بشدة، ويفعل ذلك الكبار أيضًا- والمنطقة الموجودة في منتصف الأنف، والمعروفة باسم الحاجز، معرضة بشكل خاص للتهيج والنزيف إذا قمت بلمسها.

وقال الدكتور سواثي أباشي، "هناك خمسة أوعية دموية مختلفة تلتقي في الحاجز، وهي حساسة للغاية إذا لمست الأوعية الدموية ، يمكن أن تتشقق وتنزف."

اتبع نهجًا وقائيًا لمسح الأنف استخدم مرطبات الأنف الخالية من الأدوية، مثل بخاخ المحلول الملحي، والجيل والمرهم لحل هذه المشكلة.

قال الدكتور أباتشي: "حافظ على رطوبة الأنف من الداخل ، ولن يكون لديك نفس القدر من الرغبة في الاختيار". "يمكن لمرطبات الأنف أن تعمل على تليين المخاط وتسهيل إزالته."

2. الهواء الجاف في غرفة نومك



إذا كنت تستخدم التدفئة أو تكييف الهواء أو كنت تعيش في مناخ جاف، فقد يكون مستوى الرطوبة في منزلك منخفضًا إذا انخفضت الرطوبة إلى أقل من 30٪ ، فأنت بذلك تجهز نفسك للبشرة الجافة والأغشية المخاطية ، بما في ذلك الأغشية داخل أنفك.

قال الدكتور أباتشي: "الأوعية الدموية في الحاجز حساسة جدًا للجفاف". عندما تجف الأغشية المخاطية في الأنف ، تنكشف الأوعية الدموية. يمكن أن تتصدع مسببة النزيف. من المرجح أن يحدث هذا في الليل عندما لا تشرب الماء وتتنفس من خلال فمك ".

علامات أخرى أن منزلك جاف للغاية:

-تشقق الشفاه أو تشققها.

-جلد جاف وحكة.

-التهاب الحلق الجاف ، خاصة عند الاستيقاظ.

-عيون جافة أو حكة.

قد ترغب في شراء جهاز قياس الرطوبة ، وهو جهاز يقيس مستويات الرطوبة تتراوح مستويات الرطوبة المثالية من 30٪ إلى 50٪. ثم احصل على مرطب لمنزلك أو قم بتشغيل جهاز تبخير في غرفة نومك كل ليلة. تمتلئ هذه الأجهزة بالماء وترطب الهواء. نظفها بانتظام لتجنب المشاكل السيئة مثل العفن والبكتيريا والعفن.

للدفاع المزدوج ضد نزيف الأنف الليل ، قم بإقران جهاز الترطيب الخاص بك بمرطب الأنف. "استخدم رذاذ المحلول الملحي ، ثم بعض المرهم قبل الذهاب إلى الفراش"، كما يقول الدكتور أباتشي.

3. لديك نزلة برد أو حساسية



يسبب سيلان الأنف تهيجًا وجفافًا في الأنف، وغالبًا ما يؤدي إلى نزيف في الأنف غير متوقع. وإذا كنت تنفث أنفك بقوة وبشكل متكرر، فسيزداد تهيج أنفك.

أوضح الدكتورأباتشي أن "النفخ القوي للأنف يمكن أن يسبب صدمة للحاجز، مما يؤدي إلى نزيفه". "استخدم بخاخ المحلول الملحي بانتظام عندما يكون لديك نزلة برد لجعل إفرازات الأنف أكثر ليونة. عندما تضطر إلى تنظيف أنفك ، افعل ذلك برفق ".

ماذا عن بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان؟ على عكس بخاخات المحلول الملحي، تحتوي البخاخات المزيلة للاحتقان على أدوية أو مكونات نشطة. إذا كنت مصابًا بالبرد أو الحساسية حقًا ، فيمكنك استخدامها ، ولكن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام متتالية. يقول الدكتور أباتشي إن البخاخات المزيلة للاحتقان يمكن أن تسبب تأثيرًا مرتدًا، مما يجعلك تشعر بمزيد من الاحتقان.

كيف أتوقف عن نزيف الأنف؟



أفضل طريقة لوقف نزيف الأنف هي الضغط على الجزء الرخو من الأنف انحني إلى الأمام واضغط على فتحتي الأنف لمدة خمس دقائق على الأقل دون توقف

يتوقف الكثير من الناس عن الضغط بعد دقيقة أو دقيقتين، قبل أن يتخثر الدم. قاوم الرغبة في التخلي عن الضغط في وقت مبكر جدًا.

يجب أن يتوقف نزيف الأنف اليومي بعد 10 إلى 15 دقيقة من الضغط اللطيف.