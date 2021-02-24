الطقس: أجواء صافية وباردة نسبيًا

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى صاف وباردا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا وباردا، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا وباردا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والسبت المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .