أعراض مبكرة تؤكد الإصابة بالخرف أبرزها اللامبالاة وتكرار الكلام

الخرف ليس مرضا محددا لكنه مصطلح عام لوصف أعراض مثل ضعف الذاكرة، وضعف الاتصالات والتفكير، وتشير الدراسات أن من أهم أسباب الإصابة بالخرف مرض الزهايمر وتلف أنسجة المخ نتيجة للإصابة بالسكتة الدماغية.







ليس كل من يعانى ممن حولك بمشاكل فى الذاكرة فهو مصاب بالخرف، فالشخص الذى يزيد فرص إصابته بالخرف يجب أن يكون لديه على الأقل 2 من أعراض الخرف والتى تلزمه بشكل يومى هناك الكثير من الأعراض المبكرة التى قد تكون علامة واضحة على الإصابة بالخرف والتى ذكرها موقع Alz.org



تغييرات فى الذاكرة على المدى القصير



مشكلات الذاكرة يمكن أن تكون من أهم الأعراض المبكرة للإصابة بالخرف لكبار السن قد يكونوا قادرين على تذكر الأحداث التى وقعت منذ سنوات ولكن لا يمكن أن يتذكر ما تناوله على الإفطار.



صعوبة فى العثور على الكلمات المناسبة للتعبير



من أعراض الخرف أن يجد المصاب به صعوبة بالغة فى شرح شىء أو العثور على الكلمات المناسبة للتعبير عن أنفسهم.





تغيرات فى المزاج



كثير ما يعانى الأشخاص من تغيرات المزاج ولكن المبالغة فى تغييرات المزاج خاصة مع تقدم العمر فهى مؤشر خطر على الاصابة بالخرف





اللامبالاة



اللامبالاة أو الشعور بالفتور فى الهمة بشكل مبالغ فيه من مؤشرات الاصابة بالخرف المبكر يحدث ويصحب ذلك افتقاد فى الاهتمام بممارسة الهوايات أو الأنشطة وفقدان الرغبة فى الخروج أو القيام بأى شىء ممتع والشعور بقلة المشاعر العاطفية تجاه من حولك.







صعوبة فى إكمال المهام العادية



المعرضون للإصابة بالخرف المبكر يفتقدون القدرة على القيام بالمهام البسيطة الذين كانوا يفعلونها من قبل.





الارتباك



عدم التفاعل مع الناس بشكل طبيعى وعدم تذكر الوجوه والارتجاف فى اليدين أو الشفتين أو عدم القدرة على الكلام أو التصرف وكل علامات الارتباك هى من أهم مؤشرات الاصابة بالخرف.





تكرار الكلام والأفعال



المعرضون للإصابة بالخرف والمصابون به يكررون الكلام والأفعال بشكل لافت للنظر فتجده يكرر نفس الجملة أكثر من 3 مرات فى أقل من 15 دقيقة وكذلك الأفعال تجده يقوم بنفس الشىء مثل دخول دورة المياه أكثر من مرة فى وقت قصير لنسيانه ما اذا تردد على دوره المياه من قبل أم لا كما أنه يردد طرح نفس الاسئلة والتى حصل على أجابتها منذ قليل.





المكافحة من أجل التكيف مع التغيير



لشخص ما فى المراحل المبكرة من الخرف، يجد صعوبة فى أن يتعايش مع الظروف التى تحيطه فيجد صعوبة فى أن تذكر الناس أو متابعة ما يقوله الآخرون.