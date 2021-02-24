جزائري يطعن رجلًا ظنه عبدالعزيز بوتفليقة!

أمرت محكمة جزائرية غربي البلاد، بالسجن 12 عاما مع النفاذ بحق الشاب “ز.م.عبدو”، وهو من مواليد سنة 1995، اتهم بمحاولة قتل رجل، بعدما ظن أنه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكانت النيابة قد طالبت بتشديد العقوبة على المتهم إلى السجن المؤبد، قبل أن تصدر المحكمة قرارها المذكور.

وتعود القضية إلى 22 أيلول 2019 عندما طعن، عبدو، وهو طالب جامعي في السنة الأولى، رجلا كان متوجها إلى مكتب البريد، حيث باغته بخنجر من الخلف وأصابه على مستوى الذراع الأيسر والبطن والخد بطعنات سكين.

كما ادعى الشاب خلال التحقيق معه، أن شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، يتواجد في المستشفى متنكرا وقد خنق.